Asia Argento sposata con Michele Civetta: da lui ha avuto il figlio Nicola

Conosciamo meglio la storia del regista Michele Civetta, ex di Asia Argento, con i due che si sono sposati nel 2008: le curiosità

Asia Argento è stata sposata con il regista Michele Civetta: i due sono convolati a nozze il 27 agosto 2008 ad Arezzo, quando la celebre attrice era incinta del suo secondogenito Nicola Giovanni. Inoltre, Asia per dimostrare il suo amore nei suoi confronti tolse anche il tatuaggio, ossia l’angelo sul ventre. I due sono stati felici insieme fino al 2013, poi è arrivato anche il divorzio con la stessa donna che aveva denunciato in passato la poca presenza: “Sono una madre sola, con i padri che non aiutano non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”. In passato l’attrice è stata legata sentimentalmente a Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi: dalla loro relazione è nata la figlia nel 2001 di nome Anna Lou.

Michele Civetta, le curiosità sull’ex di Asia Argento

Michele Civetta è nato a New York nel 1976 ed è un un regista di video musicali: celebri quelli di Lou Reed, Sparklehorse e Yoko Ono, tra gli altri. Inoltre, è stato protagonista anche per pubblicità e cortometraggi ed è stato il fondatore, insieme all’ex moglie Asia Argento, della casa di produzione Quintessence Film. In aggiunta al Festival di Roma del 2009 ha presentato “42 x 42 One Dream Rush”, un mediometraggio che è l’unione di corti diretti da più registi, tra cui anche Asia Argento. Nel 2013 ha fatto il suo debutto nella regia del suo primo lungometraggio, “Regular Boy”. Nel 2016, infine, la sua pubblicità Halloween Today per NBC ha avuto una nomination per l’Emmy Award.