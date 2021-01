Una personalità forte che ha fatto sempre discutere, ma Asia Argento ha dovuto affrontare tanti momenti dolorosi come la morte della sorella Anna Ceroli

Asia Argento è diventata celebre come attrice, ma in tutti questi anni è stata anche protagonista di vicende discutibili vista la sua forte personalità insieme ai look stravaganti. Nel 2015 la figlia del grande regista è stata al centro dello scandalo molestie, e del movimento #metoo, con le accuse cinematografico Harvey Weinstein. Durante la sua vita la stessa attrice ha dovuto attraversare altri momenti dolorosi, come la scomparsa della sorella Anna, che sua madre Daria Nicolodi ha avuto prima di lei da un altro uomo, lo scultore Mario Ceroli.

Leggi anche –> Asia Argento, gravi accuse alla mamma scomparsa pochi mesi fa

Leggi anche –> Asia Argento, il terribile dolore: “Non riesco a smettere di tremare”

Asia Argento, il dolore per la sorella Anna Ceroli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le due sorelle avevano soltanto tre anni di differenza con Asia che era molto legata ad Anna, che è scomparsa nel 1994 in un incidente in motorino. In passato l’attrice è già tornata sull’accaduto esprimendo tutto il suo dolore con un post su Instagram: “Anna Cerioli Nicolodi 9/6/1972 -29/9/1994. Oggi la mia bellissima sorella avrebbe compiuto 43 anni. Ma lei è stata scelta per essere uno spirito superiore, puro che circonda tutti coloro che la amano e hanno bisogno della sua protezione. Pregate per tutti gli spiriti dei vostri cari che sono passati a miglior vita, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progressi. Ti amo sorellina”.