L’annuncio di Arcuri: il 15 febbraio arriva il vaccino Astrazeneca

Buone notizie in arrivo da parte del Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, che ha svelato tutto alle Regioni

Novità in arrivo per quanto riguarda la prima consegna di Astrazeneca che avverrà il 15 febbraio, come svelato dall’Ansa da parte del Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Se ci sarà l’ok da parte dell’Ema il 29 gennaio, tutto sarà fattibile entro metà del prossimo mese. Questo avrebbe detto il commissario durante la riunione con le Regioni: inoltre, le altre due consegne potrebbero esserci il 28 febbraio e il 15 marzo. La situazione, a poco a poco, sta tornando alla normalità per vaccinare così tutta la popolazione nel più breve tempo possibile.

L’annuncio di Arcuri, le novità sul vaccino in arrivo

Come riportato dall’Ansa entro fine marzo in Italia potrebbero arrivare complessivamente circa 15 mln di dosi di vaccino totali. Da Astrazeneca, se approvato da Ema, ci sarannonon gli 8 milioni che dovevano arrivare in precedenza, ma 3,4 entro fine marzo, oltre alle dosi di Moderna e Pfizer. Infine, ci saranno a partire da lunedì gli approfondimenti dell’Avvocatura dello Stato per quanto riguarda la situazione contro Pfizer. Potrebbe esserci una diffida per inadempimento da presentare in Italia con un esposto ai pm per potenziale danno alla salute e una richiesta a nome del governo italiano e delle regioni al foro di Bruxelles per inadempimento.