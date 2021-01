Valentina Lodovini è fidanzata? La verità sulla sua vita privata

Valentina Lodovini ha fatto di tutto per mantenere privata la sua vita amorosa, ma una rivelazione recente potrebbe sconvolgere i suoi fans.

La vita romantica di Valentina Lodovini è rimasta a lungo un mistero. La donna, infatti, ha fatto di tutto pur di tenere le sue relazioni lontano dai riflettori (tanto che per molto tempo si è solo saputo che ha avuto una relazione durata fino al 2016 con un uomo rimasto tutt’ora senza nome). “Era l’amore incondizionato” ha detto la Lodovini in un’intervista a Vanity Fair quando le è stato chiesto dell’ex, “ma adesso so che ‘per sempre’ e ‘mai’ bisognerebbe eliminarli dal vocabolario”. Secondo lei si dovrebbe prendere esempio dal mondo animale, dove concetti come quello del fallimento o della colpa non esistono.

Qualcosa però potrebbe cambiare

C’è chi ha ipotizzato che la bella attrice (vincitrice nel 2011 del David di Donatello come “miglior attrice non protagonista”) potesse far coppia con il regista Marco Risi. In effetti queste voci sono nate nel 2014, quando la Lodovini ha recitato nel film “Tre occhi” di Risi: un amore che potrebbe essere nato sul set, ma che la donna ha seccamente negato.

Leggi anche -> Chi è Valentina Lodovini: età, vita privata e carriera dell’attrice perugina

Dopotutto, Valentina Lodovini è conosciuta per la sua spettacolare capacità di mantenere un velo di privacy sulla sua vita personale (al contrario di molti suoi colleghi). L’attrice ha sempre dichiarato di star bene da sola e di non aver bisogno di qualcuno accanto per sentirsi felice: è avvezza alla solitudine ed ha detto più di una volta che le piace avere la possibilità di viaggiare, anche da sola.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tuttavia, sembra che ultimamente le cose siano cambiate. Forse per via della recente quarantena che ha costretto il mondo a rinchiudersi in casa, la Lodovini ha ammesso di sentire una certa malinconia. Ancora di più: vorrebbe amare ed essere amata. Che stia nascendo qualcosa tra la donna ed un nuovo uomo misterioso?

Leggi anche -> Chi è Diego Abatantuono: età, carriera e vita privata dell’attore italiano