Valentina Lodovini, chi era la mamma Italiana Pecorari morta nel 2011

Il pubblico italiano la conosceva per essere la madre dell’attrice Valentina Lodovini, ma Italiana Pecorari non era solo questo.

Italiana Pecorari è morta improvvisamente per via di un male incurabile nel 2011 a Sansepolcro: lascia non solo la figlia Valentina (famosa in Italia come attrice e doppiatrice), ma anche il figlio Michele e la primogenita Nicoletta (madre del calciatore Andrea Chiasserini). La donna viveva con il marito Lodovico a Cospaia.

Una gran lavoratrice conosciuta per la sua gentilezza

Il pubblico italiano la conosce per via della parentela con Valentina Lodovini, attrice che nello stesso anno della sua morte si è vista consegnare un premio David di Donatello come “miglior attrice non protagonista” per il film Benvenuti al Sud (dove condivide lo schermo con Claudio Bisio).

Gli abitanti di Sansepolcro, però, la conoscevano da molto prima che la figlia diventasse famosa sul grande schermo. Italiana Pecorari gestiva insieme al marito Lodovico (titolare della ditta Lodovini) un negozio di prodotti tecnologici e elettrodomestici. 40 anni di servizio in un negozio i cui clienti la ricordano con affetto: Italiana si contraddistingueva per la sua gentilezza e cortesia. Se l’azienda ha potuto andare avanti per così tanto tempo è stato anche per il rapporto di fiducia che si è creato tra i proprietari e la gente del posto, che ha dovuto piangere l’improvvisa scomparsa della donna insieme alla famiglia.

Ora che l’azienda non è più in attività, è la figlia Valentina Lodovini a portare avanti il nome della famiglia con la sua carriera.

Valentina Lodovini, che ha sempre dichiarato di non essere interessata ad avere figli, ha recentemente interpretato il ruolo di una madre in carriera nel film natalizio “10 giorni con Babbo Natale”, commedia uscita su Amazon Prime nel dicembre 2020. Chissà se, in questo particolare ruolo, Valentina si è sentita più vicina alla madre Italiana.

