Silvio Orlando: età, foto, vita e carriera dell’attore de “Il papà di Giovanna”

Silvio Orlando: chi è l’attore di 63 anni che ha vinto la Coppa Volpi e il Premio Pasinetti per “Il papà di Giovanna”.

Silvio Orlando nasce a Napoli nel 1957 ed inizia la sua carriera di attore nei teatri della sua città natale. La prima occasione di recitare sul grande schermo arriva quando conosce il regista da premio Oscar Gabriele Salvatores: i due lavorano insieme a due opere teatrali (“Eldorado” e “Comedias”) finché l’uomo non offre a Orlando un posto nel suo film “Kamikazen – Ultima notte a Milano”. Grazie a questa possibilità, Silvio Orlandi inizia una carriera che lo porterà a vincere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile e il Premio Pasinetti al miglior attore per “Il papà di Giovanna”.

L’uomo ha anche recitato la parte del Cardinale Angelo Voiello accanto a Jude Law in “The young Pope” e “The new Pope” (due serie televisive italo-franco-spagnole).

Una vita piena, ma con un lutto profondo

La vita di Silvio Orlando non è sempre stata felice. In pochi lo sanno, ma l’uomo ha perso la madre quando aveva 9 anni per via di una malattia durata tre anni. L’attore racconta così di quel periodo: “Quando mi chiedo cosa abbia fatto di me l’attore che sono, devo rispondermi che è solo quello. Se chiudo gli occhi vedo ancora la decadenza del corpo. Da lì, l’idea che il peggio può succedere è niente, se non uno spunto per ribaltamenti comici”.

Se è vero che i lutti segnano la nostra vita, non dobbiamo lasciare che la governino. Silvio Orlando ha conosciuto l’amore quando ha incontrato Maria Laura Rondanini (produttrice ed attrice napoletana). i due sono convolati a nozze il 6 ottobre 2008 e da quel momento sono inseparabili, sia nella vita privata che nel lavoro. “Ci sono donne che prendono bene la luce e donne che non ne hanno: mia moglie invece emana luce propria” dice Orlando descrivendola.