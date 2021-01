Silvio Orlando, chi è la moglie Maria Laura Rondanini: la loro storia

Il grande attore Silvio Orlando è sposato con la collega Maria Laura Rondanini. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

L’attore napoletano Silvio Orlando e la collega Maria Laura Rondanini si sono sposati nell’ottobre 2008 dopo otto anni di fidanzamento. Conosciamo lei più da vicino.

L’identikit di Maria Laura Rondanini

Nata il 1º ottobre 1965 a Napoli, Maria Laura Rondanini è una produttrice e attrice di teatro e cinematografica con varie opere al suo attivo. Il 6 ottobre 2008 si è unita in matrimonio, a Venezia, con l’attore Silvio Orlando, in un rito officiato dall’allora sindaco Massimo Cacciari. I due sono legati da un rapporto intenso e profondo, e tanto più speciale in quanto nato relativamente tardi. Forse per questo non hanno (ancora) avuto figli. Spesso hanno anche condiviso il set cinematografico e teatrale.

“Noi recitiamo spesso insieme e tutto funziona meglio anche perché lei è napoletana” ha dichiarato Silvio Orlando parlando della moglie, rivelando che “dal 2000 saremo rimasti tre mesi in totale senza dormire sotto lo stesso letto”. L’attore ha poi confidato cosa c’è di speciale nella sua dolce metà: “Ci sono donne che prendono bene la luce e donne che non ne hanno: mia moglie invece emana luce propria. Lei ha una personalità forte ma è eccessiva in tutto: o bianco o nero, poi dopo trenta secondi si rimangia tutto”.

Tra le ultime opere di teatro che hanno vista impegnata Maria Laura Rondanini ricordiamo Lacci di Domenico Starnone, con regia di Armando Pugliese (2016) e Si nota all’imbrunire, con testo e regia di Lucia Calamaro (Spoleto, 2018). Al cinema invece ha lavorato, tra gli altri, con Mario Martone in Morte di un matematico napoletano (1992) e con Paolo Sorrentino ne La grande bellezza (2013). Senza dimenticare la tv: Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006), Questo è amore (2007), Tutti pazzi per amore (2008) e Il delitto di Via Poma (2011).

