Rosanna Banfi, chi è la figlia del famoso attore: carriera e vita privata

Rosanna Banfi è la figlia del famosissimo attore. Scopriamo tutto su di lei: età, foto, carriera e vita privata.

La donna porta un importante cognome che non la fa certo passare inosservata. La Banfi ha spesso recitato insieme al padre e negli anni ’80 li abbiamo potuti veder insieme in molte occasioni.

Anche lei ha scelto la strada dell’artista ed è diventata un’attrice. Scopriamo di più su di lei e sulla sua vita.

Rosanna Banfi: chi è la figlia di Lino Banfi

Classe 1963, la donna nasce il 10 aprile a Canosa di Puglia. Durante l’infanzia cresce insieme ai suoi genitori e al fratello Walter. Nonostante suo padre fosse particolarmente severo con lei, i due hanno presto sviluppato un rapporto molto stretto. Sarà forse grazie a questo che l’attore riesce a trasmettere la passione per la recitazione alla figlia.

Oltre a questo amore, i due hanno anche altre cose in comune come la passione viscerale per la Puglia e il cibo pugliese. La donna è molto riservata e fa un uso sporadico dei social.

Nonostante di lei si sappia poco, il pubblico sa che si è sposata nel 1992 con Fabio Leoni. Quest’ultimo è un attore e produttore. Dalla loro unione sono nati ben due figli: Virginia e Pietro. Il nome della donna è stato su tutti i giornali dopo la scoperta del tumore al seno.

Un male terribile che però è riuscita a sconfiggere grazie a un’operazione e alla chemioterapia. Dopo questa grande vittorio, la Banfi è diventata testimonial per la prevenzione. Ad oggi, le indiscrezioni sostengono che la donna viva nella Capitale, ma il suo grande amore rimane la Puglia.

“Vivendo a Roma da tanti anni non abbiamo più un appoggio a Canosa e non sempre è facile conciliare le ferie per tornarci. Papà invece ritorna spesso (…)”, queste le sue parole durante un’intervista.