Roma, è rottura tra Dzeko e Fonseca: il bosniaco è sul mercato?

La rottura tra Dzeko e Fonseca ha portato all’esclusione del bosniaco dalla partita contro lo Spezia, ma rumor riportano di una possibile cessione immediata.

La settimana orribile della Roma continua: oggi infatti è giunta la notizia dell’esclusione di Edin Dzeko dai convocati della prossima partita contro lo Spezia. Esclusione che giunge dopo la notizia del forfait di Pedro e Mkhitaryan di 24 ore prima e dopo i giorni di ansia e tensione nello spogliatoio e a livello societario. Le tensioni nello spogliatoio giallorosso sono emerse dopo il derby perso malamente contro la Lazio e sono esplose dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia. Una brutta sconfitta (4-2) che è stata peggiorata dall’errore commesso dall’allenatore nelle sostituzioni che è costato la sconfitta a tavolino per 3-0.

La proprietà della Roma si è infuriata ed ha cercato di capire di chi fosse l’errore. Alla fine a farne le spese è stato il team manager Gianluca Gombar, ritenuto il responsabile di quella svista. Fonseca, dunque, è stato temporaneamente graziato ed è stato confermato almeno sino alla prossima partita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roma, rottura tra Dzeko e Fonseca: l’attaccante verrà ceduto?

Oggi c’è stata l’ufficialità dell’esclusione di Edin Dzeko dalla lista dei convocati per problematiche fisiche. Tuttavia secondo i rumor giunti da Roma, la vera motivazione di questa esclusione sarebbe la frattura tra l’allenatore ed il capitano. Una frattura che stando a queste voci sarebbe insanabile ed avrebbe addirittura aperto alla possibilità di una cessione del capitano già in questa finestra di mercato.

Leggi anche ->Roma-Spezia, “lite Dzeko-collaboratore di Fonseca, sarà escluso”

La voce in questione viene riportata da ‘Calciomercato.com‘, in un articolo in cui viene spiegato anche che secondo il rumor la società starebbe pensando già da tempo al ruolo di Dzeko e alla possibilità di sostituirlo. Proprio per questo sarebbe disponibile di cederlo già in questa finestra di mercato se i pretendenti si presentassero con una cifra sufficiente a prendere un sostituto. Altrimenti la cessione verrebbe rimandata a giugno.