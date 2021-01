David Cocciante è il figlio di Riccardo Cocciante e Catherine Boutet. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

David Cocciante ha sempre avuto con il padre Riccardo un rapporto molto speciale, fin da quando era piccolo. Il cantautore ha confessato di averlo viziato molto, dandogli però al tempo stesso un’educazione molto rigida. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di David Cocciante

David Cocciante è nato 31 anni fa, nel 1990, dall’unione di Riccardo Cocciante e Catherine Boutet, ex funzionaria negli studi una casa discografica di Parigi e grande amore dell’artista. E’ il loro unico figlio, nato sette anni dopo il loro matrimonio, celebrato nell’ormai lontano 1983. Attualmente vive negli Stati Uniti, e precisamente a New York, dove lavora nel campo della musica, ma non come cantautore, bensì come grafico musicale.

David Cocciante è sempre stato un giramondo: ben presto ha lasciato l’Italia per Miami, e di lì si è trasferito in Irlanda, per poi tornare Oltreoceano, ma stavolta a New York. Il tutto con un unico obiettivo: farsi le ossa costruendo una carriera forte e solida.

Anche se non vede spesso i suoi genitori, David Cocciante passa tutte le feste “comandate” con la sua famiglia, alla quale resta molto legato (la comune vena artistica è di sicuro un ottimo collante). Inutile nasconderlo: il suo cognome è molto importante e gli ha permesso di farsi strada nel mondo della musica, ma non sui palchi, bensì dietro una scrivania. Su Instagram ha un profilo con poche foto, ma significative: cliccare per credere.

