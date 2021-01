Pensionata di 81 anni spera di far entrare in Inghilterra il marito di 36 anni

Iris Jones, pensionata di 81 anni, spera che il marito egiziano Mohamed Ahmed Ibriham di 36 anni la raggiunga presto nel Somerset.

Non capita spesso di vedere una coppia di novelli sposini con 45 anni di differenza: ed è per questo che la lettera pubblicata da Iris Jones sulla sua pagina Facebook ha attirato così tanta attenzione.

Un matrimonio poco convenzionale

Per la differenza di età Mohamed Ahmed Ibriham è già stato soprannominato dal web “toy boy”. Il termine è, in realtà, uno dei tanti modi per dire “mantenuto” (specialmente in coppie così lontane per età): la sposa, però, giura che tra i due è scoppiata la scintilla. I due si sono conosciuti su Facebook l’anno scorso e da quel momento hanno condiviso molti romantici messaggi.

Leggi anche -> Morto l’ex prete che sposò il suo toy boy: “Ora mi godo l’eredità”

Iris Jones non è la classica dolce nonnina che viene in mente quando si parla di “pensionata di 81 anni”. In un’intervista con Holly Willoughby e Phillip Schofield, la donna ha liberamente parlato della sua vita sessuale con il giovane marito (di cui, a quanto pare, si è anche vantata online). “Non è stato facile. Nessuno mi è stato accanto per 35 anni, mi sentivo come una vergine” ha raccontato, “ho dovuto usare un intero tubetto di lubrificante”. Dettagli che in pochi condividerebbero con il mondo, ma di cui Iris va molto fiera. Mentre i due presentatori sono scoppiati a ridere, la donna ha continuato: “non ho potuto camminare tutto il giorno dopo”, sconvolgendo gli spettatori.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Non tutto però va bene quanto la loro vita intima: la famiglia di Iris, infatti, è molto contrariata dall’unione. I figli in particolare hanno paura che Mohamed voglia i soldi della donna. “Se sono i soldi che vuole rimarrà molto deluso” ha replicato la signora Jones, “perchè vivo con i soldi della pensione”.

Leggi anche -> Belen Rodriguez condivide il toy boy con la sorella Cecilia: ecco le foto

Iris e Mohamed, inoltre, non si vedono da mesi. L’uomo è bloccato in Egitto per via di alcuni problemi con la sua carta VISA: è per questo che la moglie è tornata sui social, per pregare che qualcuno la aiuti.