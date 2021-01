Oroscopo del giorno, 23 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si sta finalmente avvicinando. Scopriamo dunque insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 23 Gennaio 2021.

l primo mese nel nuovo anno è oramai entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e lasciarsi andare. Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 23 Gennaio 2021.

23 gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Dovrete cercare di non trattare diversamente le persone che amate e quella che non vi stanno troppo simpatiche. Se riuscirete ad avere più obiettività nei giudizi, chi vi ama davvero saprà tenervi testa.

Toro. Vi sentirete invincibili e onnipotenti, grazie al favore di Marte quadrato a Giove. Cercate di restare con i piedi per terra ed essere più consapevoli delle vostre possibilità.

Gemelli. Grande energia nella giornata di domani, farete spaventare chi vuole mettervi i bastoni tra le ruote. Sarete generosi con chi merita e le persone che vi sono accanto apprezzeranno.

Cancro. Vi sentite fortemente insicuri e non siete convinti delle vostre scelte. Per questo motivo potreste trovarvi di fronte ad una scelta da prendere e non sapere dove sbattere la testa. Cercate di prenderla con più calma.

Leggi anche–> Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”

Leone. Nella giornata di domani, cari leoncini, avrete Saturno contrario. Non è quindi il caso di prendere decisioni importanti, meglio rimandare. Inoltre, a lavoro vi troverete in mezzo a discorsi indesiderati. Non lasciatevi trascinare!

Vergine. Con Urano dalla vostra parte, potrete dare un taglio netto a tutto quello che vi tiene ancorati al passato. Domani, può essere il giorno giusto per cambiare e prendere una strada che non avevate considerato prima.

Bilancia. Sarete di sostegno ad una persona che amate che darà in escandescenza. Con la vostra calma e tranquillità, riuscirete ad affrontare tutto senza che questo vi pesi troppo.

Scorpione. Giornata di ansia e nervosismo che non vi permetterà di fare le cose come volete. Non cercate di essere perfetti e puntare troppo in alto, in un momento in cui siete affaticati e non riuscite a far quadrare tutto.

Leggi anche–> Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Sagittario. Arriva qualche soldino in più! Questo vi permetterà di lasciarvi un po’ andare con gli acquisti. Inoltre, nel vostro ambiente di lavoro, riuscirete a dimostrare tutto il vostro potenziale senza perdere tempo in chiacchiere.

Capricorno. Quella di domani, per voi capricorno, sarà una giornata all’insegna dell’arte, dell’estetica, della musica e di tutto ciò che vi fa stare bene e vi fa sentire in pace con il mondo e con voi stessi. Godetevela tutta!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Acquario. Cercate di calmarmi e non mostrarvi troppo impulsivi con gli altri, potreste indispettire qualcuno. Il passagio di Marte in Toro vi renderà sicuri di voi stessi e, per questo, forse troppo duri nei modi.

Pesci. Una giornata in cui potrete dare sfogo al vostro estro artistico. Se avete attitudini creative, è il momento giusto per ascoltare le emozioni e tramutarle in arte. Sarete anche dolci e comprensivi con chi amate e avete accanto.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.