Chi era il 22enne nazista arrestato a Savona: odiava ebrei e donne

Il 22enne nazista di Savona che predicava le stragi a scuola e odiava le donne. Arrestato per azione di propaganda e istigazione a delinquere

L’arresto del 22enne neonazista avvenuto a Savona ha lasciato interdetti un po’ tutti. Il ragazzo è stato arrestato grazie alle indagini in corso nella destra radicale del paese. Perquisite altre 12 persone collegate all’indagato savonese. L’operazione ha coinvolto anche altre città. Si tratta di Genova, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. A.C. è accusato di associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Ora si trova in custodia cautelare in carcere. I gruppi suprematisti americani AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste erano i punti di ispirazione del 22enne preso dagli uomini della polizia.

Nazista arrestato a Savona, l’organizzazione

Aveva creato delle chat attraverso le quali incitava all’odio contro gli ebrei. Inoltre – sempre secondo quanto riportato da Leggo – aveva anche redatto e diffuso sul web documenti di matrice neonazista e antisemita. Attraverso questi documenti, incitava alla rivoluzione violenta contro «lo Stato occupato dai sionisti» ed alla eliminazione fisica degli ebrei. Sempre secondo quanto riportato da Leggo, secondo gli inquirenti era anche pronto ad emulare azioni terroristiche come quelle viste a Utoya (Norvegia) nel 2011 e a Christchurch (Nuova Zelanda), nel 2019. A suggerire questa terribile ipotesi agli inquirenti sono state le conversazioni trovate in cui incitava verso gesti estremi che mettessero a rischio anche la propria vita e diretti in particolare alle scuole. Inoltre, con altri suoi coetanei aveva costituito un’organizzazione denominata “Nuovo Ordine Sociale”.

L’organizzazione di matrice nazionalsocialista veniva utilizzata per reclutare potenziali autori di gesti estremi a scopo eversivo, come indicato da Leggo. Aveva inoltre creato un canale Telegram denominato “Solo Nero“. A questo canale si erano iscritte 400 persone alle quali aveva somministrato questionari.

