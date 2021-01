Caserta, muore Lino Anemola: il fotografo di 46 anni trovato senza vita

Una bruttissima notizia proveniente da Caserta: l’ex fotografo Lino Anemola è stato ritrovato senza vita, il motivo

Nelle ultime ore a Recale, paese in provincia di Caserta, è stato trovato il corpo senza vita di Lino Anemola, ex fotografo di appena 46 anni: era separato e aveva un figlio piccolo. Come riportato dal portale “Fanpage” il corpo dell’uomo è stato trovato così in un appartamento proprio dal fratello. Inoltre, uno dei fratelli ero il titolare del Bar Bella Vita di via Rom, nel centro di Recale. I due abitavano nello stesso palazzo: appena è arrivata sul posto la mamma non si è sentita bene. I carabinieri stanno indagando sui motivi della sua scomparsa: al momento il quadro non è molto chiaro.

Caserta, la comunità piange la scomparsa di Lino Anemola

Come riportato da “Fanpage” l’ex fotografo aveva lavorato anche come professionista, con studio a Capodrise ed era anche molto apprezzato per i suoi scatti. Successivamente è stato capoarea in un’azienda di antifurti nebbiogeni per le attività commerciali. Un suo conoscente gli ha dedicato un ricordo su Facebook: “Ciao Lino mi volevi bene come un figlio, mi venivi a prendere per il nostro caffè non riesco ancora a credere in questa bruttissima notizia”.