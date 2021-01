Morta l’attrice di Lost Mira Furlan: l’ultimo straziante messaggio

Morta Mira Furlan. La donna era un’attrice molto rinomata. Prima di morire aveva lasciato un ultimo messaggio straziante.

L’annuncio ufficiale è stato fatto sulla sua pagina Twitter. La Furlan sarebbe deceduta il 20 gennaio. L’attrice lascia indubbiamente un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo.

Molti personaggi famosi la stanno omaggiando con post molto toccanti in cui la ricordano come una grande persona. Tra questi troviamo quello di J. Michael Straczynski che ha postato un tweet in onore dell’attrice.

Morta Mira Furlan: l’attrice di Lost e Babylon 5 lascia un grande vuoto

La Furlan era nata in Jugoslavia nel 1955 ed era entrata nel mondo della recitazione grazie al Teatro Nazionale Croato di Zagabria. Uno dei suoi primi ruoli è stato quello di Ankica Vidmar in “When Father Was Away On Business“, in italiano “Papà…è in viaggio d’affari”. La pellicola vinse la Pama d’oro al festiva di Cannes nel 1985 e fu nominato agli Academy Award per il miglior film in lingua straniera.

Gli altri ruoli di spicco sono stati quello di Danielle Rousseau in Lost e quello di Delenn in Babylon 5. E’ proprio il regista di quest’ultima serie fantascientifica a postare un salute molto toccante verso la donna. In base alle sue parole sarebbe stata malata da tempo, ma lui la ricorda come talentuosissima e con una grande personalità.

L’uomo si dice profondamente addolorato dalla perdita e incoraggia tutti i fan a ricordare la grande attrice tramite i suoi lavori.

Il post pubblicato per ufficializzare la dipartita della Furlan riprende una delle sue citazioni: “Guardo le stelle. E’ una notte limpida e la Via Lattea sembra molto vicina. E’ lì che andrò presto. ‘Siamo tutti fatti di materiale stellare‘ “.