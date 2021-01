Michelle Hunziker furiosa, l’attacco polemico: “Soltanto fake news”

Ancora polemiche per quanto riguarda la riflessione di Michelle Hunziker con la stessa conduttrice che ha voluto chiarire la posizione: soltanto fake news

Nei giorni scorsi sono usciti alcuni articoli commentando il pensiero di Michelle Hunziker, che ha voluto chiarire la sua posizione una volta per tutte. Attraverso il suo profilo Instagram la conduttrice di All Together Now aveva pubblicato sua riflessione sull’attuale situazione politica e sociale per giungere ad una stabilità che manca ormai da troppo tempo. Alcuni l’hanno commentata in maniera positiva, altri l’hanno giudicata in maniera negativa ed alcuni siti hanno usato termini come ‘asfaltata’ e ‘massacrata’ che non sono piaciuti minimamente alla presentatrice di origine svizzera che ha sbottato: “Strumentalizzare pochi commenti per creare Fake News è imbarazzante e disarmante”.

Michelle Hunziker, la replica della conduttrice

Così attraverso il suo profilo social la stessa conduttrice ha voluto chiarire la sua posizione condannando: “Ho condiviso un pensiero che ha riscosso un enorme successo perché penso di aver dichiarato un pensiero comune e quei pochi che non erano d’accordo con me sono diventati sui giornali ‘la Hunziker è stata massacrata’. Ma perché sta Fake News totale?”. Successivamente la stessa Michelle ha concluso: “È possibile che uno non può esprimere un pensiero personale e avere consenso senza che da qualche commento di dissenso poi si gonfiano le notizie?”.