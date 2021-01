Masterchef 10, gli eliminati della sesta puntata: le novità

Ancora due eliminati durante la sesta puntata di Masterchef 10: tutte le prove che hanno dovuto affrontare gli aspiranti Chef

Una sesta puntata caratteristica per Masterchef 10, che ha messo al centro biodiversità per sensibilizzare la lotta allo spreco. Durante la Mystery Box sono stati usati anche ingredienti che sono in via d’estinzione e qui i migliori sono stati Jia Bi, Federica e Irene. Federica l’ha vinta per la seconda volta guadagnando un vantaggio importante per l’Invention Test. Inoltre, per la seconda prova è arrivato anche Flynn McGarry, il “Justin Bieber del food”, che ha inaugurato all’età di 19 anni il suo primo ristorante a Manhattan. Successivamente la stessa Federica ha potuto assegnare tre piatti diversi ai vari concorrenti con Max, Valeria, Antonio, Azzurra e Aquila che dovevano fare il piatto più complicato. I peggiori sono stati Marco, Federica e Ilda. E così lo stesso uomo è stato eliminato nella sesta puntata di Masterchef 10.

Masterchef 10, l’altra eliminata davanti ai giudici

Per quanto riguarda la prova in esterna i vari concorrenti hanno dovuto cucinare per dei bambini. Irene ha scelto il menù rosso con Antonio, Igor, Azzurra, Monir, Federica e Cristiano nella sua squadra. In quella Blu c’erano, invece, Valeria, Max, Ilda, Jia Bi, Daiana, Eduard con Aquila capitano. Ad aggiudicarsi la prova sono stati i Rossi, mentre Blu si sono scontrati al Pressure Test per non andare a casa. Nell’ultima prova i concorrenti a rischio si sono affrontati: Daiana alla fine è stata eliminata davanti ai giudici. La sua eliminazione è stata criticata dai telespettatori esprimendo il loro mancato gradimento attraverso polemiche social.