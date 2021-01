Una mamma di tre bambini è terrorizzata dopo aver scoperto che qualcuno viveva sotto al suo tetto, senza che nessuno sapesse niente.

Una delle paure più grandi per una mamma è diventata realtà per una Monica Green, donna di Rockhampton, Regno Unito: la giovane madre ha infatti fatto una scoperta davvero sconvolgente e si è subito sentita in pericolo per se stessa e per i suoi tre bambini. Una persona, infatti, viveva nel sottotetto di Monica da tre settimane senza che nessuno si fosse accorto di niente. Ma alcuni segnali erano apparsi già da qualche tempo.

Qualcuno viveva sotto al tetto: “Una cosa da film horror”

Monica è ancora spaventata dall’incredibile scoperta che ha fatto e che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua famiglia e i suoi tre bambini. Da alcune settimane c’era qualcosa che non andava in casa di Monica. La donna aveva infatti notato diversi oggetti fuori posto. Ma all’inizio, non aveva dato troppo peso alla cosa, credendo semplicemente di aver visto male.

Piano, piano la cosa si è fatta più seria e Monica ha iniziato a preoccuparsi davvero. Una volta, mentre la donna tornava da una visita medica, ha notato alcune cose decisamente fuori posto e a quel punto era sicura che ci fosse un problema. Monica ha trovato l’aria condizionata accesa e la porta sul retro aperta. Ancora di più, la donna si è trovata davanti alcune crocchette di pollo cucinate e non finite, in cucina.

A quel punto, sicura che ci fosse qualcosa che non andava, Monica ha chiamato la polizia. Le forze dell’ordine hanno stabilito che c’era una persona che aveva abitato il sottotetto di Monica per almeno 3 settimane. La donna ha dichiarato di essere davvero spaventata per l’incolumità dei suoi figli e che le sembra “roba da film horror“.