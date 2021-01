Lutto nel mondo della cultura per il decesso drammatico di Lorenzo Parigi, il noto direttore d’orchestra morto investito.

Un lutto colpisce il mondo della cultura italiana, toscana in particolare: infatti, un drammatico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri a Calenzano. La vittima è un uomo di 73 anni, che è stato investito da un auto mentre attraversava la strada in piazza Berlinguer. Si tratta di Lorenzo Parigi, personalità molto conosciuta.

Questi infatti è stato a lungo direttore d’orchestra e per trent’anni docente all’istituto superiore di studi musicali Mascagni di Livorno. L’uomo sarebbe stato investito da un 41enne. Questi è stato quindi denunciato dai carabinieri per omicidio stradale. Sembra che il giovane investitore avrebbe collaborato.

Cordoglio per la morte di Lorenzo Parigi

Stando alla ricostruzione, il 41enne avrebbe soccorso immediatamente Lorenzo Parigi e per primo avrebbe chiamato i soccorsi. Ha spiegato ai militari dell’Arma dei Carabinieri, che sono giunti sul luogo dell’incidente mortale e hanno ricostruito i fatti, di non essersi accorto dell’uomo. Il guidatore è risultato inoltre negativo all’alcol test. Bisognerà quindi chiarire le sue responsabilità. Intanto però gli sarebbe stata ritirata la patente.

Grande è in queste ore il cordoglio per la morte di Lorenzo Parigi, ricordato dal conservatorio presso il quale insegnava per il suo grande impegno, fino al momento del pensionamento, avvenuto nel 2004. Il direttore d’orchestra – viene ricordato – “ha collaborato con entusiasmo all’impegno per la crescita della scuola livornese e ha vissuto alcuni dei momenti più significativi nella storia dell’istituto, come la visita del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, nel 1981”.