Giulia De Lellis rivela la sua paura: “Vi svelo il mio incubo”

Giulia De Lellis si è raccontata ed ha deciso di svelare il suo incubo più grande. L’influencer romana parla della sua paura maggiore.

Giulia De Lellis, ex volto di “Uomini e Donne” e una delle influencer più famose d’Italia, continua a trovarsi al centro del gossip. La neo 25enne ha rilasciato un’intervista raccontando le sue paure.

Giulia De Lellis nell’intervista rilasciata a Vanity Fair ha svelato le sue paure più grandi: “Il mio incubo più grande è quello delle malattie. Invidio la forza e la tenacia di chi le vive e le combatte a testa alta“. L’imprenditrice web si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“. Con oltre 5 milioni di followers solo su Instagram, si è aperta con il magazine rivelando che il suo timore maggiore è per le malattie.

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis confessa su instagram: “Sto prendendo un farmaco…”

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis e Carlo Beretta, retroscena piccante: ecco cosa hanno fatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis rivela la sua fobia più grande

“Io sono una terribile ipocondriaca e devo ancora capire come gestire questa mia paura“, ha svelato Giulia De Lellis. Lo scorso mese la venticinquenne ha dovuto fare i conti con le critiche per la mancata quarantena al ritorno da Dubai e non ha nascosto la sua grande paura per essere contagiata dal Covid-19.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La venticinquenne ha rivelato di sottoporsi spesso ai tamponi, proprio per timore di contrarre il Coronavirus. Ha raccontato, inoltre, che il libro che vorrebbe leggere maggiormente è “Ogni sintomo è un messaggio“: le è stato regalato da sua sorella tempo fa, ma nell’ultimo furto che ha subito le è stato rubato. “Mi sono ripromessa di ricomprarlo, magari potrebbe essere la strada giusta per risolvere le mie paure“, ha ammesso Giulia De Lellis.