Giulia De Lellis, destinazione Sanremo: “Lo farei con lei…”

Parla Giulia De Lellis, destinazione Sanremo, il suo sogno nascosto è il Festival e rivela: “Lo farei con lei…”.

La nota influencer Giulia De Lellis si è confidata con il settimanale ‘Vanity Fair’ e ha espresso alcune preferenze, rivelando i suoi sogni nel cassetto. Una confessione a 360 gradi la sua nel corso di un’intervista in cui non nasconde nulla, nemmeno dei suoi progetti e delle sue intenzioni future.

Messa di fronte alla domanda se preferirebbe l’Oscar o 100 milioni di follower, l’influencer scherza: “Vincere un Oscar penso che sia un buon modo per crescere ulteriormente sui social, ma ho come il dubbio che non lo scoprirò mai di persona…”. Si fa invece più seria quando si parla del Festival di Sanremo.

Sanremo, il sogno non troppo nascosto di Giulia De Lellis

La nota influencer infatti non nasconde l’interesse per la manifestazione canora e quando le chiedono quale sarebbe la “bionda” che affiancherebbe volentieri, se dovesse arrivare alla conduzione ha pochi dubbi. “Chiara Ferragni senza dubbio” – replica alla domanda Giulia De Lellis – “Così nasce il Sanremo più social di sempre”. Insomma, più che un sogno a qualcuno è sembrato quasi una sorta di spoiler.

C’è spazio anche per dare un giudizio su chi sia la sua conduttrice preferita: “Maria De Filippi, una donna geniale e con un cuore d’oro. Non è un caso che, chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con lei, ne parla come una mamma”. Quasi 5 milioni di follower sul suo profilo Instagram, dunque la bella influencer sembra avere le idee molto chiare sul futuro e non si nasconde, parlandone in maniera aperta.