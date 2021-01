GF Vip, insulto choc di Maria Teresa Ruta a Dayane Mello: “P…a”

Maria Teresa Ruta ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip per una frase a dir poco ingiuriosa rivolta a Dayane Mello: ecco cosa le ha detto.

Torna a soffiare vento di bufera nella Casa del Grande Fratello Vip. E ad agitare le acque ci ha pensato, come già accaduto in passato, Maria Teresa Ruta, ai danni della povera Dayane Mello. Risultato: i fan del reality stanno andando su tutte le furie. Vediamo il retroscena.

Il polverone dopo l’uscita uscita di Maria Teresa Ruta

La giornata era cominciata con ottime premesse. Oggi infatti i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono dati alla nobile arte della pittura, realizzando una serie di quadri che verranno messi all’asta, e il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca contro il Covid. Chapeau!

Purtroppo in mezzo a tanto miele si è insinuato anche del veleno. Quando infatti Tommaso Zorzi, nell’insolita veste di battitore d’asta, ha descritto le opere realizzate dai gieffini, è successo qualcosa che ha messo tutti di malumore. Al momento della presentazione del quadro di Dayane Mello, Maria Teresa Ruta si sarebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) lasciata scappare una battuta che ha mandato su tutte le furie i fan della modella brasiliana.

Diciamo subito che quello di Dayane è un dipinto astratto, con tanti colori, un fiore centrale e dei bastoncini. Proprio riferendosi a questi ultimi, Maria Teresa Ruta ha scandito: “Rappresentano tutte le volte che Dayane ha pensato al…”. Apriti cielo. I commenti su Twitter sono partiti in men che non si dica: “Le ha dato della p***”. E ancora: “Ce l’ha con Dayane Mello perché non l’ha scelta per la finale”. Anche in questo caso, però, c’è chi prende le difese della mamma di Guenda Goria: “Ieri Dayane si è rifiutata perfino di abbracciarla, Maria Teresa non ne può più”. E lo spettacolo continua.

