L’influencer Guendalina Tavassi a “Casa Chi” si è scagliata duramente contro la gieffina Giulia Salemi, definendola, tra le altre cose, un’arrivista.

Pare proprio che Guendalina Tavassi e Giulia Salemi non siano molto in buoni rapporti. E’ emerso tutto dall’intervista dell’influencer, ex concorrente del Grande Fratello NIP, a “Casa Chi“, programma della rivista diretta da Alfonso Signorini “Chi”. Invitata a commentare la situazione nella Casa del GF VIP, la Tavassi ha così svelato la sua antipatia per Giulia Salemi e l’ha critica duramente.

Guendalina Tavassi contro Giulia Salemi: “Arrivista”

Guendalina Tavassi ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello NIP, nel 2011 ed è stata ospitata a Casa Chi per dire la sua sull’edizione di quest’anno del GF, dedicata invece ai VIP. L’influencer, sempre diretta e senza peli sulla lingua, ha così commentato la casa più spiata d’italia e ha raccontato un aneddoto passato su Giulia Salemi, accusandola duramente.

“Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: “Sì, sono qui con la mia collega”. Si era messa sullo stesso piano della Balivo.” ha raccontato la Tavassi, accusando la Salemi non solo di essere poco umile ma di tentarle tutte pur di arrivare dove vuole. Secondo l’influencer, Giulia sarebbe davvero disposta a tutto pur di farsi notare e che, in un’occasione ha soffiato il posto a Guendalina. Entrambe erano ospiti in un programma di Paola Perego e la conduttrice, durante la pubblicità, aveva chiesto a Guendalina di tornare la prossima settimana e che avrebbe dovuto annunciarlo ai telespettatori personalmente.

Una volta tornata in diretta, però, Giulia Salemi ha urlato al microfono che sarebbe venuta la settimana successiva, quindi ha sostanzialmente rubato il posto alla Tavassi, che si è evidentemente legata al dito la cosa. “Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni.” ha poi ribadito la Tavassi, che ha invece raccontato di provare simpatia per Pierpaolo Pretelli.