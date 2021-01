Fabio De Luigi, chi sono i figli Dino e Lola: hanno 14 e 10 anni

Dal 1998 l’attore Fabio De Luigi è legato alla collega Jelena Ilic, da cui ha avuto due figli, Dino e Lola. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Fabio De Luigi, uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano, dal 1998 è legato all’attrice Jelena Ilic, da cui ha avuto due figli: Dino, nato nel 2007, e Lola, classe 2011, che lui stesso in un’intervista a Vanity Fair ha chiamato scherzosamente “gli intrusi“. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

L’identikit di Dino e Lola De Luigi

A proposito dei suoi suoi due figli, Lola e Dino, Fabio De Luigi ha dichiarato tempo fa sempre a Vanity Fair: “Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”. Scherzi a parte, l’attore adora trascorrere il proprio tempo libero in loro compagnia. Si ritiene molto soddisfatto del suo lavoro come padre e ai colleghi di Grazia ha raccontato: “Per Lola e Dino sono un compagno di giochi, ma anche un padre esigente. Non transigo sulla puntualità, sui compiti e sugli impegni presi. Tutto sommato, penso di essere migliore come genitore che come attore”.

A chi gli chiede di darsi un voto come marito, invece, Fabio De Luigi risponde: “Nove, ma solo perché 10 mi sembrerebbe esagerato. Comunque lo meriterei. Perché? Sono affidabile”. In realtà lui e Jelena Ilic, conosciuta a una cena con amici in comune, non si sono ancora sposati. Ma il loro è in effetti uno tra gli amori più longevi del mondo dello spettacolo…

