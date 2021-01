Un amore durato 22 anni: ecco la storia di Fabio De Luigi e Jelena Ilic, da quando si sono conosciuti alla nascita dei figli.

Non c’è nessuno, in Italia, che non conosca Fabio De Luigi. L’uomo è diventato famoso grazie a “Zeling” e alle varie edizioni di “Mai dire…”, che lo hanno fatto conoscere come attore comico al pubblico italiano. Meno conosciuta è invece la sua compagna, Jelena Ilic, di cui l’uomo si dice profondamente innamorato.

La donna che ha conquistato il cuore di De Luigi

Jelena Ilic è serbo-croata: quando ha conosciuto Fabio (nel 1998) si trovava in Italia da quasi 5 anni e viveva in Romagna. I due si sono conosciuti ad una cena tra amici e pare che il colpo di fulmine sia scattato la sera stessa. “Condividiamo tutto, anche le scelte professionali” ha detto l’uomo. I due, infatti, hanno lavorato insieme dietro le quinte di uno dei programmi della Gialappa’s Band.

Leggi anche -> Fabio De Luigi, chi sono i figli Dino e Lola: hanno 14 e 10 anni

Il duo è diventato un trio nel 2007, quando è nato Dino, il primo figlio. Nel 2011 si è aggiunta alla famiglia anche Lola (che il padre descrive “bionda sia nell’aspetto che nel carattere”). Nonostante abbiano creato una bella famiglia già da tempo, i due non hanno ancora sentito il bisogno di sposarsi.

Leggi anche -> Chi è Fabio De Luigi: età, carriera, vita privata e curiosità sull’attore

Una delle domande che vengono fatte più frequentemente alle compagne degli attori è: “non sei geloso?”.

De Luigi in particolare ha condiviso lo schermo con tante belle colleghe (come Michelle Hunziker o Elisabetta Canalis), quindi la domanda è legittima. Secondo l’uomo, però, Jelena non sarebbe affatto gelosa: “è una donna molto sicura e risolta”. Ammette, però, di non essere altrettanto sicuro. “Io in passato lo sono stato (geloso)” dice; poi però spiega che è successo solo quando ne aveva motivo.

Con una moglie così bella ed intelligente, sarebbe difficile non credergli.