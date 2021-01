Elisa Isoardi via dalla Rai? Ecco perché l’addio è molto vicino

Durante un’ospitata a Verissimo Elisa Isoardi ha lasciato intendere di essere pronta a percorrere nuove strade: ecco cosa ha detto a Silvia Toffanin.

Il futuro in Rai di Elisa Isoardi è a quanto pare sempre più in forse. Durante un’ospitata a Verissimo la popolare conduttrice entrata nelle case (e spesso nel cuore) di tantissimi italiani con La prova del cuoco, nonché ex concorrente di Ballando con le stelle, ha spiegato di essere pronta a riaprire le porte del suo cuore dopo la fine della love story con Matteo Salvini, anche se al momento non c’è nessun uomo nella sua vita, e a percorrere nuove strade professionali.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisa Isoardi (forse) destinata a nuovi lidi

“Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente”, ha affermato Elisa Isoardi parlando con Silvia Toffanin dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Il sottinteso (malizioso?) è che lei ci abbia messo molto di più. Non a caso negli ultimi tre anni ha deciso di non cominciare nuove relazioni, in quanto non si sentiva ancora pronta (al netto delle indiscrezioni sulle simpatie per il ballerino Raimondo Todaro).

Leggi anche –> Elisa Isoardi: “Matteo Salvini, non riuscivo a dimenticarlo”

Per quanto riguarda invece il suo futuro lavorativo in Rai, Elisa Isoardi ammette di aver deciso di ripartire da se stessa e da chi la sa apprezzare. “Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”, ha annunciato la 38enne conduttrice di Cuneo nel salotto di Canale 5. La domanda sorge spontanea: è pronta a lasciare mamma Rai? Dalle sue parole si evince chiaramente che se le arrivasse una proposta interessante da altre reti televisive non se la lascerebbe mai scappare.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, la foto che preoccupa i fan: cosa è successo