Doc Nelle tue Mani 2, riprese ancora ferme: che sta succedendo?

Le riprese della seconda stagione di “DOC – Nelle tue mani” sono ancora ferme e l’inizio della serie è slittato ancora. Ma cosa sta succedendo nella produzione?

“DOC – Nelle tue mani“, la fortunata fiction con protagonista Luca Argentero è arrivata alla seconda attesissima stagione. Ma qualcosa sembra non andare con la produzione e le riprese della prossima seria sono ancora ferme, facendo slittare l’inizio ancora una volta. Alla fine della prima stagione, che ha fatto record di ascolti, avevano annunciato Marzo 2021 come mese di inizio della seconda stagione ma ora si parla di un ulteriore slittamento. Ecco cosa è successo nel frattempo.

“DOC – Nelle tue mani”, perché è tutto fermo

La prima stagione è stata la rivelazione dell’anno. Divisa in due parti, causa Covid, si è dimostrata in grado di rappresentare una categoria così sotto i riflettori al momento come quella dei medici che lavorano in prima linea. Luca Argentero e gli altri del cast hanno fatto davvero un buon lavoro e il pubblico ha ripagato. Non a caso, “DOC – Nelle tue mani” ha fatto record di ascolti.

Per la seconda stagione della fiction, attesissima dai telespettatori, si parlava della primavera 2021. L’aveva dichiarato Pierpaolo Spollon, che adesso ha raccontato dello slittamento, intervistato da Fanpage: “Il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese. La situazione non è semplicissima.”. Il Coronavirus sta naturalmente creando problemi per le riprese e non è chiaro quando gli attori possano tornare sul set.

Forse si parla dell’estate come momento possibile per riprendere le riprese. Con l’arrivo del caldo, è probabile che i contagi caleranno e che si possa così tornare sul set e riprendere “DOC – Nelle tue mani“. Le anticipazioni sulla seconda stagione della fiction sono già state rese pubbliche: il covid sarà naturalmente una tematica che verrà affrontata nella nuova serie, insieme ad altre.