Brunori Sas, chi è la compagna Simona Marrazzo: età, foto, carriera

Simona Marrazzo è la compagna del famoso cantante Brunori Sas. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme.

Simona Marrazzo è la compagna da molti anni del cantante Brunori Sas, all’anagrafe Dario Brunori, il celebre cantautore calabrese di Cosenza. La carriera dell’artista è iniziata nel 2009, con il primo album “Vol. 1“.

Simona Marrazzo sembra essere la compagna perfetta per Brunori Sas ed è possibile intuirlo dall’enorme supporto che gli dà: ai concerti di Dario, la sua compagna è una presenza fissa. Sul suo conto, però, non si hanno moltissime informazioni. Sia lei che Brunori, infatti, sono molto riservati e non amano condividere i dettagli della loro quotidianità. Chi segue da molto il musicista, infatti, sa che non è solito pubblicare foto in compagnia della sua fidanzata.

LEGGI ANCHE -> Brunori Sas, chi è: vita e carriera del cantautore italiano a Sanremo 2019

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 22 gennaio prima e seconda serata

Brunori Sas, cosa dice della compagna Simona Marrazzo

L’ultima foto presente sul profilo di Brunori Sas della compagna Simona Marrazzo risale allo scorso luglio, in occasione del suo compleanno. “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni, mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio“, ha scritto ironicamente il cantante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

I due sono inseparabili sia nella vita romantica, che nell’arte, in quanto Simona Marrazzo è presente anche nell’ultimo album di Brunori Sas, intitolato “Cip!“. Simona, infatti, fa parte della storica band che accompagna il musicista da anni: “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa“, ha rivelato l’artista. La donna si occupa del management della sua dolce metà ed è socia della sua etichetta discografica, la Picicca Snc.