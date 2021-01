Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, ha svelato ai suoi colleghi di attendere un figlio dalla showgirl argentina.

Da giorni circola una notizia circa la gravidanza di Belen Rodriguez: la showgirl e modella argentina sembra sia incinta del suo secondo figlio e il padre sarebbe Antonino Spinalbese.

Sembra che la gravidanza di Belen, Antonino svela ai colleghi di aspettare un figlio: il retroscena sia vera, in quanto a quanto sembra il suo compagno Antonino Spinalbese, l’hair stylist 25enne, si è licenziato ufficialmente dal salone della catena Aldo Coppola, in zona Moscova a Milano. Antonino lavorava lì da molto prima di iniziare la sua relazione con la 36enne, ma avrebbe dato le sue dimissioni. Secondo una fonte vicina alla coppia, il giovane: “Ha salutato i suoi colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà“.

Belen Rodriguez, la prova della gravidanza

Con questa confessione, Antonino avrebbe confermato la gravidanza della compagna Belen Rodriguez. Inoltre, non è passato inosservato come da quando sta girando la notizia della dolce attesa, la showgirl non ha né smentito né confermato il rumor. Ha, però, rinnegato un virgolettato presente sul settimanale Oggi, ma questo significa soltanto che la dichiarazione non è stata rilasciata da lei.

Secondo il settimanale, la showgirl avrebbe detto che “sono felicissima, non desideravo altro nella vita“, eppure Belen Rodriguez si è distanziata dall’affermazione. Nonostante ciò, l’argentina non si è neanche presa la briga di negare di essere incinta. Non è una conferma della gravidanza, ma ci va vicino.