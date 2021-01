Nell’ultima puntata di Uomini e Donne qualcuno ha fatto il nome di Barbara D’Urso, ma è subito scattata la censura del “bip”. Perché?

Barbara D’Urso non s’ha da nominare. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne un nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, un tizio originario di Catania e molto religioso, ha raccontato di aver pregato in chiesa affinché l’intervento a cui la dama si è sottoposta andasse bene. Ma non ha detto chiaramente di cosa si trattasse, limitandosi a parlare di un intervento alla bocca.

Quindi, per spiegarsi meglio, il Cavaliere ha precisato: “Quando sei stata in quel programma, il problema dei denti nel programma…”. E a quel punto gli addetti al montaggio hanno eliminato l’audio. Ma dal labiale del Nostro si capisce bene che ha nominato Barbara D’Urso, pronunciandone solo il cognome. Perché lo spezzone non è andato in onda e il nome di Barbarella è stato censurato?

Mai dire Barbara D’Urso

Il popolo del Web ha subito iniziato a fare congetture sulle ragioni di tale censura. Per il momento né Maria De Filippi né la redazione hanno fornito una spiegazione in merito. Ma il motivo alla base della censura potrebbe essere l’errore del nome della conduttrice: Selfie, programma della Fascino, a cui alludeva il Cavaliere parlando dell’intervento della Galgani, è stato condotto da Simona Ventura. Anche se in studio nessuno a quanto pare se ne era accorto. In ogni caso il dubbio resta, visto che sarebbe bastato far semplicemente notare l’errore, senza censurarlo.

Una seconda ipotesi è che la redazione abbia ritenuto opportuno non mandare in onda l’errore non corretto da nessuno. Anche perché nell’ambiente si mormora da tempo che tra Simona Ventura e Barbara d’Urso non scorre buon sangue, e che tra la stessa Maria De Filippi e Barbarella sia calato il gelo. Ah, saperlo…

