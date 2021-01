Asia Argento, gravi accuse alla mamma scomparsa pochi mesi fa

L’attrice Asia Argento in un’intervista lancia gravi accuse alla mamma Daria Nicolodi scomparsa pochi mesi fa.

Dopo la serata “su di giri” in compagnia di Fabrizio Corona e altri amici, con tanto di manifestazioni di affetto e un bacio a stampo tra lei e l’ex paparazzo dei vip, l’attrice Asia Argento si siede nel salotto di ‘Verissimo’, il programma che va in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio.

Alla ‘padrona di casa’ Silvia Toffanin, l’attrice fa alcune confidenze, in occasione della presentazione della sua autobiografia, “Anatomia di un cuore selvaggio”. Il libro uscirà solo la prossima settimana, ma già sta facendo discutere. La ‘colpa’ è da attribuire ad alcune anticipazioni emerse.

Le gravi accuse di Asia Argento alla madre Daria Nicolodi

Si tratta in particolare delle accuse che l’attrice lancia nei confronti della madre Daria Nicolodi, ex storica compagna del regista maestro dell’horror, Dario Argento. La donna è venuta a mancare nemmeno due mesi fa e per l’attrice e regista è ora il momento di raccontare le violenze che avrebbe subito dalla sua mamma. Sembrano lontane anni luce, insomma, le affettuose foto pubblicate da Asia Argento per ricordare la sua mamma, come ad esempio quella in cui la donna è sdraiata sulla figlia e lei le accarezza i capelli.

Nell’intervista a ‘Verissimo’, Asia Argento ha spiegato che l’idea del libro nasce prima della morte della madre, ovviamente. Ma nel libro emergono tratti feroci della donna scomparsa, che stando al racconto della figlia d’arte, l’avrebbe addirittura cacciata di casa a nove anni e in più occasioni le avrebbe messo le mani addosso. Daria Nicolodi era mamma di tre figli, ma secondo l’attrice era lei il bersaglio della violenza: “Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte”. Una violenza che sarebbe da collegare ai rapporti conflittuali e difficili tra Daria Nicolodi e Dario Argento e che ha l’attrice vede tra le cause del suo carattere difficile: “Ecco perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo”.