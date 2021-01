Armie Hammer, la testimonianza choc della ex lascia tutti senza parole

By

Armie Hammer finisce nell’occhio del ciclone. Alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Il nome di Hammer è stato travolto da una serie di voci e gossip sul suo presunto cannibalismo. Ad oggi, le accuse sarebbero state mosse anche da una sua ex fidanzata.

Paige Lorenze avrebbe rilasciato la sua testimonianza a “Star Magazine”. Le sue parole hanno fatto scalpore e la notizia si è già fatta largo sul web.

Armie Hammer: ecco cos’ha dichiarato la ex

La donna avrebbe raccontato alcune delle abitudini dell’attore. L’uomo le avrebbe proposto di farsi asportare due costole. Sempre secondo la testimonianza della Lorenze, Hammer avrebbe cercato di manipolarla e lei avrebbe avrebbe accettato solo per compiacerlo.

“Mi diceva che voleva trovare un medico che mi rimuovesse le costole. Poi ripeteva: ‘Puoi togliere le costole e conservarle in modo che si possano affumicare, cuocere e mangiare. Non ne hai bisogno piccola’ “. E’ con queste parole che la donna avrebbe raccontato una delle tante cose che l’attore le avrebbe detto per convincerla a sottoporsi all’operazione.

La Lorenze avrebbe poi continuato il suo racconto: “Lui mi ha portata in un posto oscuro, mi ha fatto conoscere cose davvero oscure e mi ha manipolata. Eppure mi piaceva tanto, questa è la parte più spaventosa. Ho accettato di fare cose di cui mi sono pentita. Il consenso è davvero complesso e dire di sì a qualcosa non annulla il trauma che potresti avere dopo che ti lasci fare qualcosa di forte. Una volta ad esempio ha inciso con un coltello sulla mia schiena la lettera A“.

Le sue rivelazioni si concludono dicendo che sarebbe fuggita da Los Angeles per tornare a New York. Dopo il suo ritorno nella grande mela, avrebbe anche intrapreso un percorso di psicoterapia per cercare di superare il trauma subito.