Amici, anticipazioni 23 gennaio: si scopre il destino di Evandro e Arianna

Domani ci sarà una puntata ricca di emozioni ad Amici: anticipazioni di sabato 23 gennaio, qual è il destino di Arianna e Evandro?

A differenza di settimana scorsa, in cui la puntata di Amici 20 è stata trasmessa in diretta, questa settimana si è tornati alla consuetudine e la puntata è stata registrata oggi per domani. Questo permette di avere numerose e succose anticipazioni su ciò che potrete vedere domani su Canale 5. Ovviamente chi non volesse leggere anticipazioni da questo momento in poi dovrebbe smettere di leggere per evitare spoiler, per tutti gli altri che invece non stanno nella pelle e non riescono ad attendere domani è il momento di prestare maggiore attenzione.

Le prime novità della puntata riguardano Rosa Di Grazia, la bravissima e bellissima ballerina che nelle settimane scorse è stata presa di mira da Alessandra Celentano e difesa dal pubblico, dalla Peparini e dalla Cuccarini. La ragazza ha ricevuto una busta rossa ed è andata in sfida. A metterla alla prova è stata Veronica Peparini, decisa a spronarla e dare un po’ di pepe al suo percorso ad Amici. Lo sprone è servito, Rosa ha vinto la sfida con l’altro ballerino e anche l’esibizione extra della Tim.

Amici, anticipazioni 23 gennaio: qual è il destino di Evandro e Arianna?

Oggi si è deciso anche il destino di Evandro e Arianna, i due ragazzi che settimana scorsa sono finiti in fondo alla classifica. I giovani talenti erano stati messi al televoto insieme a Leonardo, ultimo nella classifica delle dirette Instagram, per stabilire chi tra i tre sarebbe stato l’ultimo tra gli ultimi. Il risultato del televoto ha decretato che Arianna è l’artista meno gradita dai telespettatori. Il risultato ha aperto un dibattito tra Rudy Zerbi e Arisa, da sempre l’insegnante che protegge Arianna ed il suo talento.

Per Zerbi la ragazza andrebbe eliminata e dice che se fosse stata una delle sue alunne l’avrebbe fatto. Arisa, però, non è dello stesso avviso e decide di salvarla. Proprio l’opposizione della cantante ha permesso alla ragazza di rimanere in gara e di mantenere invariato il roster di studenti di Amici 20. Evandro tuttavia ha ricevuto un ultimatum: il ragazzo ha steccato anche questa settimana e gli insegnanti gli hanno detto che se settimana prossima non mostrerà miglioramenti sarà escluso dalla scuola.

