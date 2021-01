By

Volotea: comabi di volo illimitati e rimborso del biglietto. Tutte le novità. Cosa bisogna sapere.

L’emergenza sanitaria della pandemia di Covid-19 tiene ancora fermi i viaggi, anche all’interno dell’Italia (per via del divieto di spostamenti tra Regioni diverse, in vigore fino al 15 febbraio). Di conseguenza, chi aveva già organizzato un viaggio e prenotato un volo è stato costretto a rivedere i propri programmi.

Le compagnie aeree avevano già previsto nei mesi scorsi la possibilità di cancellare o cambiare il proprio volo senza penali né supplemento. Qui vi segnaliamo le ultime novità da Volotea sui cambi di volo illimitati. Ecco che cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Norwegian Air dice addio ai voli low cost a lungo raggio

Volotea: cambi di volo illimitati e rimborso del biglietto, le novità

Con i voli già prenotati a rischio di cancellazione o rinvio per colpa dell’emergenza Covid-19 e dei nuovi provvedimenti di restrizione agli spostamenti che le autorità possono introdurre anche all’ultimo minuto, diventa fondamentale poter cambiare volo senza ulteriori aggravi.

Così, le compagnie aeree hanno previsto diverse modalità di cancellazione, rinvio o cambio di prenotazione senza pagare supplementi. Una condizione inevitabile anche per le stesse compagnie se vogliono che i viaggiatori tornino a prenotare i voli.

Esistono diverse forme, tra opzioni di cambio del volo già comprese nella prenotazione e abbonamenti con tariffe flessibili, a seconda delle diverse esigenze.

La compagnia aerea spagnola Volotea ha introdotto nuove modalità di cambio della prenotazione, con una nuova flessibilità prevista proprio per l’emergenza Covid-19.

La prenotazione di un volo con la compagnia include la possibilità di cambi di volo illimitati.

Si può cambiare un volo già prenotato con Volotea fino a 7 giorni prima della partenza, senza costo a parte la differenza di prezzo tra vecchio e nuovo volo. Inoltre, è previsto il rimborso del biglietto al 100% in caso di test positivo al Covid-19.

Leggi anche –> Voli low cost: le compagnie tagliano l’offerta in Italia

L’offerta di Volotea flessibilità Covid-19

La nuova offerta di Volotea sui cambi di prenotazione e la cancellazione del volo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Modifiche illimitate di prenotazioni

Se i tuoi piani cambiano – si legge sul sito web di Volotea -, puoi modificare la data del tuo volo senza dover pagare la tassa per il cambio. Per ciascun volo prenotato sul nostro sito web o sulla nostra app, confermato fino al 28 Febbraio 2021, per voli con partenza fino al 30 Settembre 2021.

Qualora i tuoi piani cambiassero, non preoccupati, basterà solo modificare i tuoi voli direttamente nel nostro sito web o nella app e prenotare quelli che piú si adattano alle tue esigenze. Spiega Volotea.

Copertura Covid-19

L’offerta di Volotea prevede anche una copertura al 100% gratuita, con rimborso completo del biglietto, in caso di risultato positivo a un test PCR per COVID-19 per il passeggero, fino a 14 giorni prima del volo.

Inoltre, in caso di risultato positivo al test quando il passeggero è già a destinazione, si può ricevere un rimborso sul volo di ritorno.

I voli di Volotea si possono cambiare sul sito web della compagnia o sulla app mobile (iOS, Android, Huawei), per sceglierne di nuovi che si adattino meglio ai bisogni di ciascuno.

Per ulteriori informazioni: www.volotea.com/it/covid-coverage

Leggi anche –> Voli low cost, Jet2.com sospende tutti i voli fino a marzo