Test psicologico, come reagite di fronte alle difficoltà?

By

Il test psicologico a cui vi sottoponiamo oggi è utile a scoprire in che modo reagite di fronte alle difficoltà quotidiane.

Per il test odierno abbiamo deciso di mettervi di fronte ad un’immagine che rappresenta quattro differenti reazioni. A differenza dai soliti test che si trovano su internet, basati sull’interpretazione del cervello di fronte a illusioni ottiche, in questo caso vi trovate quattro immagini ben definite che non lasciano spazio alle interpretazioni.

Come potete osservare trovate 4 omini stilizzati, ognuno dei quali ha una reazione differente dopo essersi trovato chiuso fuori di casa. Quello che vi viene chiesto è quale delle quattro situazioni rappresentate incarna il vostro modo di reagire a questa fastidiosa situazione. Si tratta di qualcosa che può capitare a chiunque e che quasi sicuramente è capitata ad ognuno di voi almeno una volta nella vita (magari dopo una serata passata con gli amici o in un momento di stress che vi ha fatto dimenticare le chiavi di casa).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico, come reagite alle difficoltà?

L’intento è quello di comprendere in che modo reagiate alle difficoltà della vita e dunque se siete in grado di affrontarle in modo razionale o se la perdita del controllo coincide anche con la perdita dell’equilibrio che vi contraddistingue.

Figura n°1

Se vi immedesimate con la prima figura significa che siete delle persone che fanno molto affidamento sull’istinto, ma questo vi porta a sottovalutare le cause delle vostre scelte. Questo vostro atteggiamento vi porta a sottovalutare ai dettagli e vi rende soggetti a commettere nuovi errori.

Leggi anche ->Test della personalità, quale dei due volti vedete per primo?

Figura n°2

Se vi immedesimate nella seconda figura, al contrario, siete delle persone molto riflessive. Nella vita non prendete mai scelte affrettate, ma valutate bene ogni rischio prima di incorrere in qualche errore di valutazione.

Leggi anche -> Test visivo, quale figura vedi prima? Scopri se sei uno stratega o un tattico

Figura n°3

Se siete più tipi da figura numero 3, significa che siete delle persone che cercano di imporsi all’attenzione con fare buono e gentile. Proprio la vostra gentilezza vi permette di essere accettati e ben voluti da tutti. Quando dovete prendere una decisione lo fate in modo consapevole, convinti delle vostre idee e senza timore di incorrere in difficoltà.

Figura n°4

Eccoci infine alla figura numero 4, se avete scelto questa significa che siete persone molto sicure e che non temete il giudizio degli altri. Siete sinceri con chiunque e vi fate guidare dalla passione quando c’è da prendere una decisione.