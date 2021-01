SImonetta Columbu è fidanzata? Tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata

Simonetta Columbu, l’attrice che interpreta Ginevra in Che Dio ci aiuti 6, è fidanzata? Vediamo cos’ha confessato.

Simonetta Columbu è un’attrice cagliaritana che ha esordito in “Che Dio ci aiuti” nel 2019, interpretato il ruolo della novizia Ginevra, che finisce con l’innamorarsi del giovane avvocato Nico.

Simonetta Columbu è presente anche in “Che Dio ci aiuti” 6, riprendendo i panni dell’ex novizia Ginevra, in procinto di convolare a nozze con Nico, interpretato dall’attore Gianmarco Saurino. L’attrice è nata nel 1993 a Cagliari e, dopo il diploma al liceo classico, si è trasferita a Londra per studiare inglese e recitazione. Al suo ritorno in Italia ha scelto di andare a vivere a Roma, dove ha dato inizio alla sua carriera di attrice. Figlia d’arte del regista sardo Giuseppe Columbu, autore di “Su Re” e “Arcipelaghi“, ha lavorato con il padre nel docufilm “Surbiles“.

Simonetta Columbu, la vita privata dell’attrice

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Simonetta Columbu? La giovane è molto riservata riguardo alla sua vita privata, ma ha raccontato ad un noto magazine come vive le relazioni amorose. “In una relazione do tutto il cuore, sono sincera e non ho mai tradito: quando le relazioni iniziano a vacillare, ho sempre lasciato“, ha rivelato l’attrice.

“Ora sono single: sebbene uno dei miei più grandi sogni sia mettere su famiglia, al momento non ho nessuno al mio fianco perché non ho incontrato un uomo che vada bene per me“, ha dichiarato Simonetta Columbu. Secondo l’attrice è possibile essere una madre e una moglie e coniugare la carriera da attrice, perché da un partner si aspetta il rispetto e il supporto nel realizzare i propri obiettivi. Per lei, però, il lavoro non viene prima di tutto.