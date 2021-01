Simonetta Columbu, chi è l’attrice: età, foto, carriera

Simonetta Columbu è un’attrice, conosciuta per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti, dove interpreta Ginevra. Scopriamo meglio chi è.

Simonetta Columbu è nata a Cagliari il 28 agosto 1993 ed è una giovane attrice che ha già dimostrato il suo talento. Suo padre è il regista sardo Giuseppe Columbu, autore di “Arcipelaghi” e “Su Re“.

Ha completato gli studi presso il liceo classico Siotto Pintor di Cagliari, in seguito Simonetta Columbu ha dedicato la sua attenzione alla sua passione più grande: la recitazione. Prima si è spostata a Londra per un corso intensivo d’inglese presso la Callan School. Poi è tornata in Italia e si è trasferita definitivamente a Roma. Nella capitale ha studiato per tre anni presso il Duse International e, nel 2017, ha ottenuto il suo primo ruolo in “Io sono tempesta“, interpretando il ruolo di Radiosa, film diretto da Daniele Luchetti nel quale hanno partecipato Marco Giallini e Elio Germano.

LEGGI ANCHE -> Che Dio ci aiuti, chi è la piccola Penelope: tutto sull’attrice Olimpia Noviello

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 21 gennaio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simonetta Columbu (@simonettacolumbu)

Simonetta Columbu, carriera e vita privata dell’attrice

Nello stesso anno del suo debutto al cinema, Simonetta Columbu ha lavorato con il padre Giuseppe presso il suo docufilm “Surbiles“. Nel 2019, invece, è arrivato l’esordio in televisione entrando a far parte del cast di “Che Dio ci aiuti“, nei panni della novizia molto devota Ginevra che incontra nel convento l’avvocato Nico, con il quale scatterà la scintilla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Amante dello sport e molto solare, Simonetta Columbu è molto attiva su Instagram, dove ha un following di quasi 100 mila persone. L’attrice ha rivelato recentemente di essere single, benché uno dei suoi desideri più grandi sia mettere su famiglia. “Non ho incontrato un uomo che vada bene per me. Credo che essere madre e moglie possa coesistere con la carriera da attrice. In fondo, se un uomo ti ama davvero, ti rispetta e ti lascia lavorare“, ha dichiarato.