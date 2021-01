La pupa e il secchione, chi è Mattia Garufi e che cosa fa nella vita

E’ arrivata la nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa”! Tra i nomi dei concorrenti c’è anche quello di Mattia Garufi: ecco chi è.

Finalmente ci siamo! Sta per cominciate la nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa“! La prima puntata dell’edizione 2021 del programma andrà in onda oggi 21 gennaio 2021 in prima serata su Italia1. I nomi dei nuovi concorrenti sono già stati resi pubblici ufficialmente, tra loro c’è anche Mattia Garufi: ecco tutto quello che sappiamo sul bel 24enne milanese.

La pupa e il secchione, chi è Mattia Garufi

Mattia è nato a Milano, il 15 maggio 1996 e oggi ha quindi 24 anni. Nella vita lavora in una nota pasticceria del capoluogo lombardo, ma è anche modello e PR. Di sè dice di avere un’attitudine nata dal suo essere cresciuto in strada, che lo rende duro e aggressivo agli occhi degli altri, a primo impatto. Pare abbia un grande successo con le ragazze e non è difficile da credere!

Abbiamo già visto Garufi in televisione, perché ha partecipato, insieme a Matteo Damante, che sarà nel cast de “La pupa e il secchione e viceversa” a sua volta, a “Ex on The Beach“. Un’altra sua grande passione è lo sport, tanto da considerarlo una priorità. In passato, infatti, Mattia era un pugile e un lottatore di arti marziali. Ad oggi vive con suo padre Emilio e il suo cane Leon, un boxer nero, ed è single.

Vedremo Mattia Garufi nella nuova stagione del programma, in onda a partire da questa sera, giovedì 21 gennaio, in prima serata sulla sesta rete. Le coppie in gara quest’anno sono otto: cinque coppie sono composte da una pupa e un secchione, mentre le restanti tre sono composte da una secchiona e un pupo.