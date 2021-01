La pupa e il secchione, Laura Antonelli: chi è la 19enne di Pomezia

La nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa” è alle porte! In onda la prima puntata questa sera. Ecco tutto quello che sappiamo sulla concorrente Laura.

Ormai manca pochissimo all’inizio della nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa”: la prima puntata del programma andrà in onda oggi 21 gennaio 2021 in prima serata su Italia 1. Coppie di pupi, secchione (e viceversa) cercheranno di conquistare il titolo e vincere. Ormai i nomi dei concorrenti sono stati resi pubblici, tra cui quello di Laura Antonelli: ecco chi è la giovanissima e bellissima pomeziana.

La pupa e il secchione, chi è Laura Antonelli

Laura ha appena 19 anni e viene da Pomezia, nel Lazio ed è una grande appassionata di beauty e moda, preferendo la professione di influencer allo studio. Si definisce una verace ragazza di provincia e sostiene che le ragazze siano molto invidiose della sua bellezza e di lei, quindi di avere poche amiche proprio per questo motivo. Laura ha anche un carattere deciso, la risata sempre pronta e ama stare al centro dell’attenzione.

Leggi anche–> Alberto Matano in tv dopo il “weekend di follia”: cos’è successo

La partecipazione all’edizione 2021 di “La pupa e il secchione e viceversa“, non è la prima esperienza nel mondo dello spettacolo per Laura Antonelli. La ragazza, infatti, ha partecipato ad alcuni videoclip musicali come “Tuer” di Hiro e “A prima vista” e ha vinto i concorsi di bellezza di Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. Data la sua volontà di affermarsi come influencer, Laura ha un profilo piuttosto seguito sia su Instagram che su TikTok.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐋𝐀𝐔𝐑𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐋𝐈 🌹 BioOutfit (@laura_antonelli19)

Leggi anche–> Temptation Island, l’annuncio di Alberto e Speranza spiazza tutti

Potremmo vedere Laura nei panni della pupa nella nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa” a partire da giovedì 21 gennaio in prima serata su Italia 1, in cui a sfidarsi quest’anno saranno 8 coppie: cinque composte da una pupa e un secchione e tre da una secchiona e un pupo.

Fonte delle informazioni: Webboh