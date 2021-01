La pupa e il secchione, Gianluca Tornese: chi è e che cosa fa nella vita

Svelati i concorrenti della nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa”, in onda questa sera su Italia1. Ecco chi è Gianluca Tornese.

L’attesa è finita! Questa sera in prima serata su Italia 1 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa“, in cui otto coppie di pupi, secchione e viceversa, cercheranno di vincere il titolo. I nomi dei concorrenti dell’edizione di quest’anno sono stati resi pubblici, tra cui quello di Gianluca Tornese. Ecco tutto quello che sappiamo sul 28enne di Quarto.

La pupa e il secchione, Gianluca Tornese: chi è

Gianluca è di Quarto Flegreo, in provincia di Napoli ed è nato l’11 marzo 1992. Nella vita è modello, influencer ed imprenditore, oltre che uno dei concorrenti de “La pupa e il secchione e viceversa” nella nuova edizione 2021. Dice di sè di essere un arrogante dal cuore d’oro, che nasconde dietro la sicurezza e la sua personalità verace, proprio come le sue origini partneopee.

Leggi anche–> Malore al GfVip, Dayane a letto: reazione choc di Giulia Salemi

Le esperienze televisive di Gianluca sono tre: è stato corteggiatore a Uomini e Donne nel 2014 per la tronista Valentina Dallari e per Nilufar Addati, tre anni più tardi. La terza e ultima esperienza è stata ai Soliti Ignoti di Amadeus. Inoltre, Gianluca ha partecipato al videoclip musicale di “Quando me fatto chiagnere” di Emiliana Cantone. Ha un profilo instagram piuttosto seguito, da oltre 80mila followers, in cui si presenta con questa frase in bio: “L’arte per sopravvivere è credere di poter sempre ricominciare da capo.”.

Leggi anche–> Elisabetta Gregoraci e i sogni “indomabili”: la foto è quasi da censura

Vedremo Gianluca nella nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa” a partire da oggi 21 gennaio 2021 in prima serata su Italia 1, in una delle otto coppie in gara quest’anno. Cinque delle coppie saranno formate da una pupa e un secchione, mentre tre da una secchiona e un pupo.

Fonte delle informazioni: Webboh