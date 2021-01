Oriana Sabatini, chi è la fidanzata di Dybala: età, curiosità e carriera

Conosciamo meglio Oriana Sabatini: età, curiosità e carriera della bellissima fidanzata dell’attaccante argentino Paulo Dybala.

In Italia Oriana Sabatini, bellissima fidanzata di Paulo Dybala, è conosciuta solamente come una delle wags (compagne dei calciatori) più sexy del nostro campionato di calcio. La 24enne argentina, però, è tutt’altro che una semplice compagna di uno sportivo famoso, visto che in Argentina è famosa come e più del talentuoso fantasista bianconero. La notorietà è giunta quando aveva appena 20 anni ed ha partecipato alla soap opera ‘Aliados’, in cui interpretava la modella Azul.

Il passo dal set alle passerelle di moda è stato breve, visto che Oriana ha ricevuto poco dopo il debutto televisivo degli incarichi per sfilare sulle passerelle di mezzo mondo. In questi anni è divenuta un’icona di stile per le giovanissime fan argentine e non solo ed il suo profilo Instagram è seguito giornalmente da 5 milioni di follower. Tuttavia in patria ciò che l’ha resa maggiormente famosa è la sua carriera come cantante.

Oriana Sabatini e l’impegno sociale

Nipote di Gabriela Sabatini, tennista di livello mondiale negli anni novanta, e figlia di Catherine Fulop -bellissima attrice venezuelana – Oriana Sabatini non è semplicemente una giovane di bell’aspetto, ma una donna matura e attenta alle tematiche sociali importanti. Lo scorso luglio ha deciso di sfruttare la propria influenza per contrastare un fenomeno pericoloso che si sta diffondendo tra i giovanissimi (specie tra le ragazze): il body shaming. La splendida modella ha raccontato di come sia stata per anni vittima della ricerca della perfezione, passando da momenti in cui ha sfiorato l’anoressia ad altri in cui non riusciva a controllare l’alimentazione.

Il messaggio del video era semplice: con l’esperienza ha compreso che la salute era la cosa più importante, ma soprattutto che la perfezione non esiste. Per dimostrarlo ha mostrato delle foto in cui struccata, mostra senta timore le imperfezioni del suo corpo. La sua storia d’amore con Dybala è cominciata per caso ad un concerto di Ariana Grande. Il calciatore è rimasto folgorato e le ha chiesto di uscire, ma lei non sapeva nemmeno chi fosse: “Mi chiese subito di uscire, ma non sapevo chi fosse e domandai a mio padre. Lui si mise a ridere, così iniziai a informarmi”.

Dopo le opportune ricerche la bella Sabatini ha concesso un appuntamento a Paulo e da quel momento non si sono più lasciati. Adesso convivono a Torino, in una bella casa in centro. Hanno passato la quarantena insieme e preso entrambi il Covid. Questa esperienza ha solidificato il rapporto che adesso sembra più stabile che mai.