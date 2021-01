Morte quattro influencer in strane circostanze: le loro morti sono collegate?

Sono Emily, Josi, Christine ed Alexis, sono le tre ragazze influencer che hanno condiviso un grande seguito su Instagram, ma anche una triste fine.

Nell’era dei social il lavoro dell’influencer è uno dei più controversi ed invidiati: quando si vive circondati da lusso e seguaci adoranti non si pensa che qualcosa possa andare storto. Sicuramente Emily Mitchell (187K di followers su Instagram), Josi Maria (154K), Christine Angelica Dacera (202K) e Alexis Sharkey (73,3K) non si aspettavano che le loro brillanti vite potessero terminare così presto.

Influencer uccise: Emily Mitchell, @thehiddenway

Emily era la creatrice e curatrice della pagina The Hidden Way, blog dedicato alla maternità ed ai segreti dell’istruzione scolastica a casa. La donna, che su Instagram si presenta come “devota a Gesù, sposata con un insengnante e madre di quattro bambini (più uno in arrivo)”, condivideva il suo stile di vita sul web con altre 187K persone.

Incinta del quinto figlio, la donna di 36 anni stava facendo colazione quando ha perso conoscenza. Spaventato, il marito ha chiamato un’ambulanza, ma era già troppo tardi: Emily è morta per un’embolia polmonare. “Nonostante sia difficile accettare quello che è successo, sappiamo che il personale medico ha fatto tutto il possibile” ha dichiarato il marito, “quindi probabilmente era la sua ora: il Signore l’ha chiamata a sè”.

Influencer uccise: Josi Maria, @josimariaxx

Josi Maria combatteva contro l’anoressia ormai da tempo quando, nel dicembre 2020, ha dichiarato ai suoi seguaci che non aveva intenzione di perdere la vita in questa battaglia.

In vacanza con l’amica Vanja, però, Josi aveva cominciato a comportarsi in modo strano. La compagna di viaggio ha raccontato in seguito che l’influencer non mangiava da due giorni: i suoi unici pasti erano stati due caffè prima del volo aereo.

“Josi mi ha chiesto di abbracciarla e di coricarmi accanto a lei per un po’. L’ho accontentata nella speranza che avrebbe mangiato qualcosa e mi sono addormentata” ha raccontato Vanja al giornale tedesco Bild. “Mi sono svegliata poco dopo la mezzanotte e ho visto che non respirava più”.

Christine Angelica Dacera, @xtinedacera

Christine non era solo una ifluencer: lavorava come assistente di bordo sugli aerei della Philippine Airlines, e la notte della sua morte si trovava a Makati per festeggiare il nuovo anno insieme agli amici.

La giovane è stata trovata nella vasca da bagno della sua stanza ricoperta di lividi: nonostante nei primi verbali della polizia si sia parlato di aneurisma, il Pubblico Ministero di Makati sospetta una violenza sessuale di gruppo finita con un omicidio. La famiglia Dacera ha, quindi, richiesto una seconda autopsia così da portare più chiarezza. “Se c’è stata una violenza, si deve trovare il colpevole”.

Alexis Sharkey, @alexissharkey

Anche la scomparsa di Alexis rimane un mistero. La donna, sposata nel 2019 con il marito Tom, è stata trovata da un camionista semi-nascosta in un cespuglio poco lontano dal suo appartamento.

L’assenza di ferite aveva fatto sospettare ai primi soccorritori un malore: la ventiseienne, però, è stata strangolata. Il marito dichiara di non averla più sentita dal 27 Novembre (sera prima della sua scomparsa) e di essersi preoccupato quando la compagna ha smesso di rispondere alle sue chiamate.

Nonostante la morte sia stata catalogata come omicidio, non è ancora stato arrestato nessuno.