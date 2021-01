La Pupa e il Secchione: tutto sulla concorrente Miryea Stabile

Sono tutti pronti al debutto della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Scopriamo chi è Miryea Stabile, una delle prossime concorrenti.

Il celebre reality show La Pupa e il Secchione e Viceversa è tornato, pronto più che mai a coinvolgere e divertire tutto il pubblico. L’appuntamento di stasera è dunque confermato, ed i più affezionati non vedono l’ora di rivedere il mondo di pupe e pupi messo a confronto con quello di secchione e secchioni. Il cast della nuova edizione sarà più interessante che mai, e conterà ben 16 partecipanti. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla splendida Miryea Stabile, una delle prossime concorrenti.

Leggi anche->La pupa e il secchione: anticipazioni e novità della puntata del 21 Gennaio

La bellissima Miryea ha 22 anni, e proviene dalla città di Brescia. Alta, bionda e con un fisico mozzafiato, la ragazza è nella vita sia ballerina che influencer. A partire da stasera la vedremo come parte del cast della trasmissione, nei panni di una delle pupe. Il suo carattere solare ed autoironico farà sicuramente breccia nel cuore del pubblico, che non vede l’ora di vederla in azione.

Leggi anche->Gemma Galgani compie 71 anni: cosa faceva prima di Uomini e Donne

Miryea incarna perfettamente lo stereotipo della pupa. Un po’ svampita e solare più che mai, è pronta a portare l’allegria all’interno del reality. La ragazza adora i vestiti di paillettes e i codini, ed è anche un’appassionata di fitness. Quella a La Pupa e il Secchione non è la sua prima esperienza televisiva. Ha partecipato infatti in passato a numerosi programmi, tra cui Take me out, Detto Fatto, Furore, Guess my age, e Ciao Darwin 8, durante la puntata Belli contro Brutti. Attualmente è single, e si gode la compagnia di un simpatico cagnolino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Miryea Stabile: il passato difficile della nuova pupa

Una delle prossime concorrenti del reality La Pupa e il Secchione sarà la splendida Miryea Stabile. Bellissima e solare, la 22enne nasconde dietro al luminoso sorriso un passato non facile. La ragazza infatti ha in adolescenza vissuto la sofferenza di non essere accettata, né dalla famiglia, né dai compagni di scuola. Gli spettatori non vedono l’ora di conoscere più a fondo la divertente ballerina e scoprire qualcosa in più sulla sua storia.