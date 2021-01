Meghan è incinta, dopo l’aborto arriva la bella notizia

Meghan Markle è nuovamente incinta: splendida notizia per i duchi del Sussex dopo l’aborto subito quest’estate.

Meghan Markle ha rappresentato una specie di ciclone nella vita del principe d’Inghilterra Harry. L’ex attrice di Suit, infatti, ha letteralmente cambiato i rapporti tra il ragazzo ed i familiari, fino a portarlo alla decisione di lasciare i propri incarichi e i titoli ereditari per vivere in serenità la relazione con la moglie. Da circa 10 mesi gli ex duchi del Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna senza farvi più ritorno. Prima hanno vissuto un periodo in Canada ed ora vivono in California, Stato che facilità l’ottenimento di possibilità lavorative.

Il rapporto con i familiari di Harry non è mai stato idilliaco per Meghan, la quale ha deciso di allontanarsi gradualmente dagli impegni pubblici ed ha approfittato della prima gravidanza per distaccarsi da Buckingham Palace. La continua pressione mediatica e l’invadenza dei tabloid britannici hanno fatto il resto. Dopo la pubblicazione della lettera privata invita al padre, infatti, Meghan ha deciso che sarebbe stato meglio allontanarsi da quel contesto per poter godere di maggiore privacy.

Meghan Markle nuovamente incinta?

La fuga americana degli ex duchi del Sussex è stata caratterizzata da un periodo non proprio felice. Prima la pandemia che ha bloccato i loro progetti e la possibilità di fare spola tra Uk e Usa, poi l’aborto subito da Meghan lo scorso luglio. Un’esperienza che la stessa attrice ha definito “devastante”. Adesso, però, pare che sia tornato il sereno e che Meghan Markle sia nuovamente incinta. A suggerirlo è una foto scattata recentemente in cui indossa un maglione molto largo che per gli esperti di cronaca rosa servirebbe a nascondere la gravidanza.

A confermare la possibile lieta notizia ci sarebbe la decisione di spostare l’udienza per la querela che Meghan ha presentato contro il Daily Mail ed il Sun per aver pubblicato parte della lettera privata invita al padre anni prima. Il giudici avevano infatti dichiarato che l’udienza sarebbe stata rinviata solo per ragioni importanti e intime, categorie nelle quali entra alla perfezione la possibile gravidanza.

