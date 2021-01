La pupa e il secchione, Matteo Diamante: chi è e dove lo abbiamo già visto

Tra i concorrenti ufficiali della nuova stagione 2021 de “La pupa e il secchione e viceversa”, c’è anche Matteo Diamante. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Ormai siamo agli sgoccioli! La nuova stagione 2021 de “La pupa e il secchione e viceversa” andrà in onda oggi 21 gennaio 2021 in prima serata su Italia1. Sono stati svelati i nomi ufficiali dei concorrenti del programma in cui otto coppie si sfideranno per raggiungere il titolo e vincere. Ecco tutto quello che sappiamo sul concorrente Matteo Damante.

La pupa e il secchione, chi è Matteo Damante

Matteo ha 31 anni ed è nato a Genova, il 19 aprile 1989. Nella vita è conosciuto come influencer, con un profilo molto seguito sia su Instagram che su Tik Tok, vocalist in discoteca e speaker radiofonico, oltre ad aver già avuto più di un’esperienza televisiva. Dice di sè di avere un sorriso contagioso e di sapersi divertire, specialmente con le ragazze.

Lo abbiamo già visto a Uomini e Donne, quando ha corteggiato Sabrina Ghio, a Take Me Out e Ex On The Beach 2020. Agli studi ha preferito la carriera da influencer, anche se ha dichiarato di essersi iscritto all’Università, ma solo per conoscere nuove ragazze. Quelle che ha avuto, infatti, sono tante, forse oltre 400, anche se al momento è single. Andrea ha anche diversi amici vip tra cui George Ciupilan, Yuri Pennisi e Simone Noto.

Fonte delle informazioni: Webboh

Potremo vedere Andrea questa sera su Italia1, nella prima puntata della nuova stagione 2021 di “La pupa e il secchione e viceversa“. In questa seconda edizione del programma saranno otto le coppie a sfidarsi: cinque composte da una pupa e un secchione e tre composta da un pupo e una secchiona.