Anticipazioni Masterchef 10: dove si svolgerà la prova in esterna e come fare a rivedere i vecchi episodi?

Va in onda questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, una nuova puntata di Masterchef 10 e sul web circolano già delle succose anticipazioni!

Ovviamente sul vincitore ancora non possiamo dire nulla perché i concorrenti sono ancora moltissimi e le puntate da vedere altrettante. Però vi possiamo dire qualcosa sulla prova in esterna che metterà a dura prova gli aspiranti cuochi questa sera.

Dove si svolgerà e quali sono i giudici da accontentare?

La location della prova in esterna di Masterchef Italia 10

Una volta superata la domanda sul quando inizia Masterchef 10, ora le curiosità che il pubblico a casa ha riguardano le prove, gli eliminati e il dove vedere tutte le puntate dello show cooking più amato d’Italia!

Per quanto riguarda questa sera, 21 gennaio, i concorrenti di Masterchef 10 rimasti in gara arriveranno nell’Azienda Agricola Savarajana, nel cuore del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Qui si svolgerà la prova in esterna che, come sempre, sarà piuttosto ostica. Questa sera ancora di più perché i ragazzi dovranno accontentare non i palati di Locatelli, Barbieri o Cannavacciuolo, ma quelli dei bambini. Saranno loro i giudici severi di questa prova in esterna.

Come sempre, la squadra che non raggiungerà l’obbiettivo, sarà costretta ad affrontare un durissimo Pressure Test e, fra i concorrenti, ci sarà un nuovo eliminato.

Dove vedere tutte le puntate di Masterchef Italia?

Se vi state chiedendo quando va in onda Masterchef 10 e qual è la programmazione sappiate che l’appuntamento è tutti i giovedì su Sky Uno. L’orario è il solito: alle 21 e 15 inizia la prima puntata.

Sempre su Sky potrete vedere anche le repliche di Masterchef Italia. Se non avete questo portale a pagamento, potrete utilizzare comodamente Now Tv e riguardare tutti gli episodi che vi siete persi per non rimanere indietro nemmeno di un istante.

Le puntate in chiaro invece, solitamente in onda su TV8, ancora non sono state messe in onda. Generalmente ciò avviene una volta terminata l’edizione sui canali a pagamento di Sky.