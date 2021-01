Mara Venier cambia lavoro, torna alle origini: tutti senza parole

Mara Venier ha confessato di voler tornare alle origini, lasciando il lavoro da conduttrice e tornando a fare altro.

Mara Venier è tra le conduttrici italiane più amate in assoluto. Al timone di “Domenica In” da diversi anni, la presentatrice ha rivelato qualcosa di estremamente inaspettato.

Nel numero di Oggi è stata riportata un’indiscrezione sulla conduttrice Mara Venier che lascia di stucco i suoi fans. La Zia Mara nazionale ha rivelato che potrebbe tornare a fare l’attrice. Ma come? Sembra che potrebbe avvenire grazie all’amicizia con un noto regista turco. Da anni, infatti, la presentatrice ha un rapporto d’amicizia con il celebre regista, sceneggiatore e scrittore Ferzan Ozpetek, di dieci anni più giovane di lei. Legati da un affetto profondo e da stima reciproca, tra i due sembrerebbe esserci una frequentazione assidua.

Mara Venier, protagonista in un’attesa pellicola

Secondo quanto riportato dal settimanale, la Venier potrebbe essere tra le protagoniste della nuova pellicola cinematografica di Ferzan Ozpetek. La conduttrice Rai potrebbe aver scelto di abbandonare “Domenica In” proprio per prendere parte al nuovo attesissimo film del regista turco. Ancora non è stata comunicata una data per l’inizio delle riprese.

Ferzan Ozpetek è stato recentemente legato al nome dell’attore di “Daydreamer” e compagno di Diletta Leotta, Can Yaman. Sembrerebbe che lui insieme a all’attrice Claudia Gerini gireranno uno spot pubblicitario per un noto marchio di pasta, la De Cecco, che sarà diretto proprio dal regista turco autore di “Le Fate Ignoranti” e “Rosso Instanbul“.