Mamma di due bambini muore in ospedale dopo un malore improvviso

Loretta Compiani, mamma di due bambini, si è spenta nelle scorse ore a causa di un malore: si trovava ricoverata in ospedale.

Qualche giorno fa Loretta Compiani, 48enne donna di Cremona, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava a casa con il marito e i due figli piccoli. Il compagno della donna ha immediatamente allertato i soccorsi e la mamma lombarda è stata portata d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Il malore improvviso di Loretta ha lasciato il marito e i figli in uno stato di comprensibile ansia, vissuto nella speranza che l’intervento dei medici avrebbe potuto salvarle la vita e che sarebbe potuta tornare presto a casa.

Purtroppo, però, nelle scorse ore la donna ha subito un peggioramento drastico delle condizioni di salute al quale i medici non hanno potuto porre rimedio. Proprio ieri sera, infatti, è stato comunicato ai familiari che Loretta non ce l’ha fatta. Trattandosi di una morte naturale e non sospetta la famiglia può già preparare il corpo per la cerimonia funebre.

Mamma di due bambini muore in ospedale: venerdì i funerali

Secondo quanto emerge da ‘Brescia Today’, la famiglia ha già stabilito di allestire la camera ardente quest’oggi nell’abitazione della donna a Pescarolo (Cremona). Qui amici, parenti e colleghi potranno farle visita un’ultima volta e porgere alla famiglia le proprie condoglianze. Sono già innumerevoli i messaggi di chi la conosceva sulla sua pagina social.

Non sono mancate dimostrazioni di cordoglio nemmeno da parte dei colleghi della Confcommercio, dove Loretta lavorava, svolgendo servizi di contabilità e fisco. I funerali della donna si terranno domani venerdì 22 gennaio nella chiesa parrocchiale del paese lombardo, a partire dalle 10.

