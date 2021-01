Lady Diana, la profezia sulle mogli dei figli: “Attenti a chi sposerete”

Arrivano nuove rivelazioni di Lady Diana attraverso il suo rapporto con i figli: la sua profezia nei confronti di William e Harry

Da poche ore è uscito un nuovo libro su Harry e Meghan, scritto da Cristina Parodi, intitolato “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto”, edito da Cairo. Così la stessa giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera”, in cui ha svelato i motivi che l’hanno portata a scrivere di questo: “Prima di Diana, i reali inglesi attiravano perché rappresentavano il sogno”. Poi ha aggiunto: “A parte la regina Elisabetta, che è un’altra categoria, il resto della famiglia manifesta un’altissima normalità. Harry e Meghan, così belli, smart e innamorati, hanno deciso di lasciare la royal family e andare in America“.

Leggi anche –> Lady Diana, emergono rivelazioni scottanti dal nuovo documentario

Leggi anche –> Lady Diana, emerge il dramma di quando era piccola: nessuno lo sapeva

Lady Diana, la profezia su Harry

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente la stessa Diana aveva già immaginato il futuro dei loro figli come espresso dalla Parodi: “Gli diceva: fate attenzione a chi sposerete. Voleva dire: amate senza riserve, è l’unica cosa che conta. Lei, giovane e ingenua, era innamorata di Carlo, ma non ne ha mai ricevuto amore. Le immagini di The Crown hanno reso chiara la sua tristezza, l’isolamento a corte, la bulimia”. Infine, ha rivelato: “Ho avuto una conversazione privata con Diana, nel 1996, pochi mesi dopo il divorzio da Carlo. Conducevo un evento a Rimini e lei teneva un discorso. Sono stata con lei per mezz’ora, ma avevo promesso di non divulgare il contenuto. Lo faccio oggi dopo vent’anni dalla sua morte”.