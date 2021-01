La pupa e il secchione, Stephanie Bellarte: chi è l’indossatrice di Pavia

Questa sera andrà in onda la prima puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”, la nuova stagione. Ecco chi è la concorrente Stephanie Bellarte.

Questa sera in prima serata andrà in onda la prima puntata della nuovissima stagione de “La pupa e il secchione e viceversa“, su Italia 1. Nel programma, otto coppie, formate da una pupa e un secchione o da una secchiona e un pupo, si contenderanno il titolo e tenteranno di vincere. I nomi dei concorrenti sono ormai pubblici: ecco tutto quello che sappiamo sulla bellissima Stephanie Bellarte.

La pupa e il secchione, chi è Stephanie Bellarte

Stephanie ha appena 19 anni e viene dalla provincia di Pavia, in particolare da Bereguardo e di professione fa l’indossatrice e la modella. Ha perseguito la sua carriera dopo aver completato i suoi studi al Liceo Artistico, con indirizzo Scenografia. Dice di sè stessa di essere una ragazza determinata e con uno spirito competitivo che niente può fermare e sa che la sua arma principale è la bellezza.

L’esperienza de “La pupa e il secchione e viceversa” non è per Stephanie la prima volta in televisione. La 19enne ha infatti già partecipato a Guess My Age ed è stata presentatrice du Tik Tok Talk per Tele Milano. Ha inoltre vinto il titolo di Miss Stella del mare nel 2017 e Miss Continental, due anni dopo, nel 2019, anno in cui si è classificata tra le migliori dieci di Miss Mondo.

Stephanie è appassionata di moda ma vorrebbe anche una carriera nel mondo del cinema, come attrice o regista. Potremo vederla questa sera, 21 gennaio 2021, in prima serata su Italia 1 per la nuova stagione de “La pupa e il secchione e viceversa“, in una delle otto coppie che garegeranno quest’anno.

